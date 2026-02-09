Bilardo İl Temsilciliği’nin 2026 yılı faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi.

Profesyonel Bilardo Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğine toplam 29 sporcu katılım sağladı. 2 Grup’ta yapılan maçların ardından çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek finalde eleme usulüne göre oynanan müsabakalar sonunda Ali Misket şampiyon olurken, Fırat Yıldız ikinci, İbrahim Akıskalı üçüncü, Fatih Şahin ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.