Ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Eyüpspor’dan transfer edilen Serdar’ın, Eyüpspor formasıyla Antalyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarından iki sarı kartı bulunurken, Arca Çorum FK formasıyla ilk kartını Vanspor maçının 14.dakikasında attığı golden sonraki sevinci nedeniyle gördü. Üç sarı karta ulaşan Serdar, bundan sonraki ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

İlk yarıdaki Vanspor ve Serikspor maçlarından iki sarı kartı bulunan Yusuf Erdoğan ise Vanspor maçında oyundan çıktıktan sonra, yedek kulübesindeki itirazları nedeniyle 75.dakikada sarı kart gördü. Üçüncü sarı kartını alan Yusuf da bundan sonraki ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Arca Çorum FK’nın Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho da üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.