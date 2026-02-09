Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen U17 kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Çorum’u temsil eden İskilip Belediyespor’un milli güreşçisi Özdenur Özmez altın madalya kazanırken, Esma Özmez ise ikinciliği elde etti.

ÖZDENUR 51-0’LA ŞAMPİYON

Antrenör Adem Uysal nezaretinde, 61 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Özdenur Özmez, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Özmez, finalde Ankara ASKİ Spor Kulübü’nden Begüm Sezgin’le şampiyonluk müsabakasına çıktı. Minderi rakibine dar eden Özdenur 10-0 kazanarak onuncu kez Türkiye şampiyonu oldu ve madalya koleksiyonuna bir altın daha ekledi.

Özdenur, şampiyona boyunca farklı sporcuyla karşılaşırken, toplamda aldığı 51 puana karşılık rakiplerine hiç puan vermeyerek büyük bir başarıya imza attı.

ESMA FİNALDE KAYBETTİ

53 kiloda mücadele eden Esma Özmez de elemelerdeki rakiplerini bir bir yenip finale kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü güreşçisi Ecrin Çalık’la şampiyonluk müsabakasına çıkan Esma, 4-2 yenilince ikincilikte kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile kapattı.