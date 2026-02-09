Ligin 24.hafta maçında Sarıyer’e konuk olan Sivasspor 1-0 yenilerek düşme hattına yakın kalan Sivasspor’da, bahis cezalısı olduğu için kulübede yer alamayan teknik direktör Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı. Altıparmak’ın yerine ismi geçen teknik direktörler arasında Arca Çorum FK’nın eski çalıştırıcıları İsmet Taşdemir ve Çağdaş Çavuş da bulunuyor.

Sivasspor, Mehmet Altıparmak nezaretinde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 11 gol atıp 14 gol yedi.