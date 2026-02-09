Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 Bölgesel Gelişim Ligi 11.Grup 21.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Boluspor’un konuğu oldu. Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da oynanan karşılaşmanın 31.dakikasında Kaan Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlı gençler kalesini gole kapatarak sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından puanını 45’e yükselten Çorum FK U14 takımı en yakın rakibine 12 puan fark atarken, ev sahibi Boluspor ise 21 puanda kalarak haftayı dördüncü sırada tamamladı.

U15'LER YENİŞEMEDİ

Boluspor ile Çorum FK U15 takımları arasında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarının başlarında konuk Çorum FK Rüzgar Efe ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Boluspor bu gole 76.dakikada Cemil Efe ile karşılık verirken, karşılaşmada başka gol olmadı maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından konuk Çorum FK puanını 37’e yükselterek Play-Off’un en güçlü adayları arasında olduğunu gösterirken, ev sahibi Boluspor ise 28 puana yükselerek Play-Off iddiasını devam ettirdi.