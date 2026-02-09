Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Bowling Türkiye Şampiyonası 5-8 Şubat tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden 16 okulun katıldığı şampiyonaya kötü bir giriş yapan Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ikinci gün yaptığı atışlar sonunda ikinciliğe yerleşti. Üçüncü gün yapılan atışlar sonunda final grubuna adını yazdıran Çorum temsilcisi yarı finalde Diyarbakır’ı elemeyi başardı. Finalde Isparta ile karşılaşan Cumhuriyet Anadolu Lisesi rakibine yenilerek şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı.

Muhabir: RIFAT KARA