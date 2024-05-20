Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 11 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanan final maçında Çorum Basketbol Yıldızları ile Gelişim Basketbol takımları karşı karşıya geldi. İlk iki periyotta üstün bir oyun ortaya koyan Gelişim Basketbol ilk yarıyı 28-14 önde kapattı. İkinci yarının başlaması ile birlikte üçüncü periyotta bir türlü sayıda isabet sağlayamayan Gelişim Basketbol rakibini durdurmakta zorlanınca üçüncü periyodu 18-6 geride kapattı. Son periyotta yeniden oyuna ortak olan Gelişim Basketbol bu periyodu 16-13, maçı da 50-54 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Gelişim Basketbol 2024 yılının şampiyonu olurken, Çorum Basketbol Yıldızları ise ikincilikle yetindi.



ÜÇÜNCÜLÜK

KUPASI

MOTTO'NUN

Final maçı öncesi Era Basketbol ile Motto Basketbol takımları üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Aynı salonda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, ikinci yarıda rakibine karşı sayılarda üstünlük kurmayı başaran Motto Basketbol maçı 47-44 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Era Basketbol ile dördüncülük kupasını aldı.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.