Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi tarafından gerçekleştirilen festivalde bir araya gelen özel çocuklar, çeşitli spor oyunları ve yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi.

Masa tenisi ve slalom yarışmaları, ip atlama, halat çekme, stafet oyunları, penaltı atışları, balon patlatma gibi oyunların oynandığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, yaptığı açıklamada, festival ile özel çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmak istediklerini ifade etti.



Bu tür etkinliklerin, özel çocukların keyifli zaman geçirmesi adına önem arz ettiğini belirten Kutlu, sporun birlik ve beraberliği sağlayan önemli bir etken olduğuna dikkat çekti.

Öğrenci, akademisyen, öğretmenler ve ailelerin katılımıyla güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen Kutlu, şunları söyledi:

"Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak topluma hizmet ve sosyal içerikli etkinlikler düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki sporun birleştirici gücü, tüm engelleri ortadan kaldırıyoruz. Bugün özel çocuklarımız için özel bir hazırlık yaptık ve birlikte güzel bir gün geçirdik. Kapımız onlara her zaman açık. Spor ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Tüm katılımcılara ve etkinliğimizin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum."

Festival boyunca özel çocuklar, düzenlenen aktivitelerde keyifli zaman geçirdi. Program anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.