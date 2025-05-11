Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyon Kocaelispor’un ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım beklenildiği gibi Başkent ekibi Gençlerbirliği oldu.

Önceki hafta sahasında Sakaryaspor’u 1-0 yenen ve Fatih Karagümrük’ün de Pendikspor’a 2-0 yenilmesi üzerine 2.sıraya yerleşerek Süper Lig’e direkt çıkma yolunda büyük avantaj yakalayan Gençlerbirliği, bu avantajı iyi değerlendirdi.

Son açında, lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’a konuk olan Gençlerbirliği, 2 ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Leo Gaucho ve 89. dakikada Gökhan Altıparmak’ın golleriyle 5-0 kazanarak puanını 68’ye çıkarttı. Kırmızı-siyahlı takım böylece 4 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.