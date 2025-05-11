İstanbulspor maçında da ilk 11’deki yerini alan kaptan Ferhat Yazgan, Ahlatcı Çorum FK formasıyla 100’üncü maçını oynadı.

Ahlatcı Çorum FK’daki üçüncü sezonunu tamamlayan Ferhat Yazgan, kırmızı-siyahlı formayla 100’ler kulübüne giren oyuncular kervanına katıldı. Bu sezon 33 lig maçında 2.936 dakika süre alan ve 9 gol atıp 3 asist yapan Ferhat Yazgan, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Konyaspor’la oynanan grup maçında 45 dakika süre aldı.

33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, 3 sezon boyunca Ahlatcı Çorum FK formasıyla çıktığı 100 maçta 14 gol attı ve 12 asist yaptı.