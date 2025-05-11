Ahlatcı Çorum FK’nın İstanbulspor’la deplasmanda oynadığı sezonun son maçında, oyuna sonradan giren Taha İbrahim Reçber ve Furkan Enes Uyar, ilk kez bir profesyonel lig maçında süre aldılar.

81.dakikada Erkan Kaş’ın yerine oyuna giren 17 yaşındaki stoper Taha İbrahim Reçber, sezon başında profesyonel yapıldı. Genç stoper, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Erzincanspor, Konyaspor, Başakşehir FK ve Boluspor maçlarında toplamda 360 dakika süre alırken, Boluspor’a olmak üzere 1 de gol attı.

Ankara Gençlerbirliği’nin altyapısından geçtiği Kırıkkale temsilcisi Türk Metal 1963 Spor’da bu sezon başında profesyonelliğe adım atan ve devre arasında Ahlatcı Çorum FK’ya transfer olan Furkan Enes Uyar ise İstanbulspor maçında, 81.dakikada Atakan Akkaynak’ın yerine oyuna girdi. 19 yaşındaki sol bek, Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’la oynanan maça ilk 117de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı