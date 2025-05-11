Son haftaya düşme potasında giren Başkent ekibi, evinde Amed Sportif Faaliyetler’i konuk etti. Eryaman Stadı’nda oynanan ve zaman zaman yaşanan olaylar nedeniyle sık sık duran karşılaşmada 45+7’de Dalcio’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Ankaragücü, 55.dakikada kaleci Görkem Cihan’ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalmasına rağmen 78’de Miraç Şimşek’le farkı ikiye çıkarttı.

Başkent ekibi sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 48’e yükseltmesine rağmen aynı puanlı Manisa FK ve Pendikspor’la girdiği 3’lü averaj sonunda 2.Lig’e düştü.

Ankaragücü en son 2016-2017 sezonunda 2.Lig’de mücadele etmişti.

1.Lig’den daha önce de Yeni Malatyaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor 2.Lig’e düşmüştü.