Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler arasında düzenlenen KYK Yurt Lig final müsabakaları ülke genelinde devam ediyor. Geleneksel Türk Okçuluk final müsabakaları geçtiğimiz gün Sakarya’da sona erdi. Kız ve erkek takımı ile finallerde mücadele eden Çorum KYK kadın takımı Aybüke Uysal, Esmagül Yılmaz, Rabia Pıçakcı oyuncu grubu ile yarıştı. Rakiplerini tek tek geçerek finale kalan Çorum KYK kadın takımı finalde rakibine mağlup olarak Türkiye ikincisi oldu. Erkek takımı ise derece yapamadı.

Antrenör Furkan Doğru, Türk okçuluk branşında Çorum’un büyük bir mesafe kat ettiğini ifade ederek, “Yurtlarda kalan öğrencilerimizin başarısı ile gurur duyduk. Emeğimizin karşılığını kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak aldık. Bu sporu gençlerimize ve çocuklarımıza sevdirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.