Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programına yer alan Okullararası Küçükler Futbol Yarı Final Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. Tokat, Ankara ve İstanbul temsilcileri ile A grubunda yer alan Çorum temsilcisi Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ilk maçında Tokat temsilcisi Fevzi Çakmak Ortaokulu’na 1-0 mağlup olmuştu. İkinci maçında Ankara TED Koleji ile 3-3 berabere kalan Çorum temsilcisi dün üçüncü maçında ise İstanbul Halil Türkkan Ortaokulu ile karşılaştı. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan karşılaşmayı Çorum temsilcisi 8-2 kaybederek 1 puanda kaldı ve Türkiye finallerine yarı final grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı.

Çorum’da finallere yükselen İstanbul ve Tokat temsilcileri oldu.