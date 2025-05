Alacagücü’nün genç antrenörü Osman Seçgin, şampiyonluğun ardından kendine ait sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında kulübün kurulduğu günden itibaren hedeflerinin her zaman üst sıralar olduğuna vurgu yapan Seçgin, “Bu sezon başında da şampiyonluk hedefi olan bir takım kurmaya karar verdik. İnce eledik sık dokuduk ve mevkisel olarak en iyi sporcularla yolumuzu birleştirmeye çalıştık.

Sonuç olarak iyi bir takım kurarak 2. Amatörün geç bitmesinden dolayı kısa sürede hazırlandık. O kısa süre hazırlık döneminin verdiği negatifliği sezonun ilk yarısında yaşadık anca 2. Devre 7’de 7 yaptık ve sezonu tüm zorluklara rağmen şampiyon tamamladık. Sezon içerisinde gece gündüz ciddi zorluklarla uğraştık. Zaman zaman evimizden ailemizden fedakarlık yaptık.

Her hafta maç maç gittik zorlandığımız maçlar oldu. Ama hepsinin üstesinden geldik. Hiç bir zaman olaya genel olarak bakmadık ve her hafta tamamen o maça odaklanıp bir sonraki haftaları düşünmedik. Her maç bizim için final maçıydı ve bu güne 14 final maçı oynayarak geldik ve mutlu sona ulaştık.

Bizim tek hedefimiz bu ligde şampiyon olmak değildi. Bizim asıl hedefimiz baraj maçını kazanmak. Her ne kadar Mimar Sinanspor kulübü kaliteli iyi futbolculardan kurulu da olsa bizim bir hedefimiz var ve bu baraj maçını kazanmak. Nasipte varsa oda olacak buna inanıyoruz. Bunu başarabilecek gücümüz ve kadromuz mevcut. Bu kritik maça tüm Alaca halkını maçın oynanacağı stadyuma davet ediyorum” dedi.

Seçgin açıklamasının sonunda sezon boyunca kendilerine destek veren Eski Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’e, Kulüp Başkanı Kadir Bayat’a, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’a, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tosuncu’ya ve kulüp yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.