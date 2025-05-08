Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 10 Mayıs Cumartesi günü, İstanbulspor’la deplasmanda oynayacağı maçta Mersin bölgesi üst klasman hakemi Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Necmi Kadıoğlu Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Oğuzhan Aksu’nun yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile Serdar Osman Akarsu yapacak. Aynı bölgeden Burak Demirkıran ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

ÇORUM’UN nb4 MAÇINI nYÖNETTİ

Aslen Bitlisli olan 31 yaşındaki orta hakem Oğuzhan Aksu, Ahlatcı Çorum FK’nın bugüne kadar 4 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 2018-2019 sezonunun 3.haftasında, evinde Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’u 1-0, geçen sezonun 27.haftasında da yine evinde Manisa FK’yı 4-3 yendi.

TEK YENİLGİ İSTANBUL’DA

Çorum temsilcisi, tek beraberliğini bu sezonun 17.haftasında, sahasında Ankaragücü’ne karşı sahasında 1-1’lik skorla alırken, tek mağlubiyetinde ise 2019-2020 sezonunun 22.haftasında, İstanbul’da Pendikspor’a 3-2 kaybetti.

Aksu’nun yönettiği maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 15 sarı kart, rakip takım oyuncuları ise 10 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

İSTANBUL İKİDE İKİ YAPTI

Oğuzhan Aksu, İstanbulspor’un ise 2 maçını yönetti. Sarı-siyahlı takım bu maçlarda 2021-2022 sezonunda, deplasmanda Menemen FK’yı 3-1, bu sezon ise sahasında Sakaryaspor’u 3-0 yendi. Bu karşılaşmalarda İstanbulsporlu futbolcular 4, rakip takım oyuncuları ise 2 sarı kart gördü.