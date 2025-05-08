Biten sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mimar Sinanspor ile 1.Amatör Küme’yi şampiyon tamamlayan Alacagücü baraj maçında karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma öncesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen teknik toplantıda maçın oynanacağı tarih, saati ve taraftar tribünleri belli oldu. Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Alacagücü Başkanı Kadir Bayat, Mimar Sinanspor Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere, Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray, Mimar Sinanspor A takım teknik direktörü Hüseyin Eğer, Mimar Sinanspor Altyapı antrenörü Medet Aylar, Alacagücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tosuncu ve Spor Güvenlik Şube Müdürü Başkomiser İbrahim Köse katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, iki takımada başarılar dilerken, iki takımın onayladığı bir tarihte maçın oynanmasını arzu ettiklerini ifade etti. Mimar Sinan cephesi maçın 11 Mayıs Pazar günü oynanmasını talep ederken, Alacagücü cephesi ise 14 Mayıs Çarşamba günü oynamak istediklerini ifade etti. Bu gelişme üzerine İl Temsilcisi Engin Ayan, iki kulübün istediği tarihin dışına çıkarak maçın 13 Mayıs Salı günü saat 17.30’da Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacağını duyurdu.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ DE BELLİ OLDU

Maçın oynanacağı tarih ve saatin açıklanmasının ardından takım taraftarlarının oturacakları tribünler de kura çekimi ile belli oldu. Çekilen kura sonunda VİP A-B tribünü Mimar Sinanspor taraftarına tahsis edilirken, VİP C-D tribünü ise Alacagücü taraftarına verildi.