Ahlatcı Çorum FK, Cumartesi günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son hafta maçında konuk olacağı İstanbulspor’la tarihinde beşinci kez karşılaşacak. Geride kalan 4 maçta İstanbul temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

YOLLAR 10 YIL ÖNCE KESİŞTİ

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, İstanbulspor’la bugüne kadar 3’ü 3.Lig’de, 1’i 1.Lig’de olmak üzere 3 kez karşılaştı. İki takım ilk kez 2014-2015 Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta rakip oldu. 7.haftada İstanbul’da oynanan maç 1-1 biterken, Çorum’da oynanan 24.hafta maçını İstanbulspor 3-0 kazandı.

2.LİG BİLETİ İSTANBUL’UN

Ayın sezon Play-Off’a kalan iki takım, 2.Lig’e çıkma maçında karşılaştı. Eskişehir’de oynanan play-off finalini 3-1 kazanan İstanbulspor 2.Lig’e yükseldi.

İLK GALİBİYET

Ahlatcı Çorum FK ile İstanbulspor, Eskişehir’deki finalden 10 yıl sonra bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldu. Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı Çorum temsilcisi 3-1 kazandı. Ahlatcı Çorum FK, İstanbulspor’a karşı ilk galibiyetini aldı.