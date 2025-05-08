Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda tüm rakiplerini nakavt ederek olağanüstü bir performans gösteren Asya İrem Güneş, İzmir basını tarafından “Türk Sporunun Yeni Yıldızı” olarak kamuoyuna tanıtıldı.

ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilcisi Ali Erol Diker’in yeğeni olan Asya İrem Güneş, İzmir Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi öğrencisi.

Son olarak Bolu’da Türkiye Şampiyonu olan Asya İrem Güneş’i kabul eden İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İrem’in tüm İzmir’i gururlandırdığını belirterek kendisine armağan verdi.