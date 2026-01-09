Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, “5–11 Ocak Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, veremle mücadelenin temelinde doğru bilgilendirme, düzenli tedavi ve toplumsal farkındalığın yer aldığını belirtti.

Veremin tedavisi mümkün bir hastalık olmasına rağmen, eksik bilgi, geç tanı ve düzensiz ilaç kullanımının hastalığın yayılmasına neden olabildiğine dikkat çeken Afacan, bu noktada eğitim çalışmalarının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Afacan, Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası’nın, toplumun hastalık hakkında bilinçlendirilmesi, önyargıların azaltılması ve tedaviye uyumun artırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, “Erken tanı ve düzenli tedavi hem bireyin sağlığını korumakta hem de toplum sağlığının güvence altına alınmasına katkı sağlamaktadır” dedi.

Bu hafta kapsamında verem hastalığında erken teşhisin önemi, tedavinin aksatılmadan sürdürülmesi ve bireysel sorumluluk bilincinin yeniden hatırlatıldığını dile getiren Afacan, sağlıklı bir gelecek için veremle mücadelede tüm toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

