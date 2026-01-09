Eğitim-İş Çorum Şubesi, Ayhan Taş ile “tek kişilik gösteri” etkinliği düzenledi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda hayranlarının huzuruna çıkan Ayhan Taş, hem güldü, hem güldürdü.

Etkinliği; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, CHP İl Başkan Yardımcısı Güngör Atak, Eğitim-İş Şube Yönetimi ile sanatseverler izledi.

Evlüce Otomotiv’in katkıları ile düzenlenen etkinlik, beğeniyle izlendi.

Televizyon ve tiyatro sahnelerinden yakından tanıdığımız, “Kardeş Payı” adlı dizinin Sezai’si, “Konya yolundayım” gösterisinin aktörü olan Ayhan Taş, tek kişilik gösterisi sırasında seyircileri de sahneye alarak tiyatro sanatının nasıl yapılması gerektiğini canlı örnekleriyle anlattı.

Etkinlik sırasında izleyicilerle sohbet eden, sorulara yanıt veren Ayhan Taş, hem güldürdü, hem de bol bol gülerek bir başka buluşmada görüşmek üzere Çorum’dan ayrıldı.

Etkinlik sonunda Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, sanatçı Ayhan Taş’a çiçek vererek, tüm katılımcılara teşekkür etti.