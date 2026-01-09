Çorum Belediyesi ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin kamu yararına ücretsiz çalıştırılmasını kapsayan önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile hem kamu hizmetlerinin etkinliği artırılacak hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması sağlanacak.

Çorum Belediye Başkanlığı ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen protokol; hükümlülerin toplumsal uyum süreçlerini hızlandırmayı, sorumluluk bilinci ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Protokol, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerinin üretken bireyler olarak toplumsal hayata katılımı teşvik edilecek. Yükümlüler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve denetim altında, Çorum Belediyesi bünyesindeki uygun birimlerde görev alarak kamu hizmetlerine doğrudan katkı sunacak.

Protokol; mahkemelerce kamu yararına çalışma cezası verilen veya denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüleri kapsıyor. Bu doğrultuda yükümlüler; çevre düzenlemesi, temizlik, bakım-onarım ve benzeri alanlarda çalışarak hem şehir estetiğine katkı sağlayacak hem de topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılacak.

Uygulama kapsamında çalışacak kişilerin mesleki bilgi ve becerileri önceden tespit edilerek en verimli olacakları alanlara yönlendirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi