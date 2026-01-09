Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Kırçı’ya destek veren Mustafa Atak, “Teşkilatımızın değerli mensuplarından Murat Kırçı’nın her zaman yanındayız.” dedi.

Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Atak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyada ne olduğun ve ne tarafta olduğun çok önemlidir. Mesela Nemrut’a karşı ya İbrahim olacaksın ya da İbrahim’den taraf, Firavun’a karşı ya Musa olacaksın ya da Musa’dan taraf. Siyonizm’e karşı ya Erbakan olacaksın ya da Erbakan’dan taraf. Yani her zaman zalime karşı dik duracaksın. Şimdi de bu zalim faizci kapitalist sisteme karşı ya Murat olacaksın ya da Murat’tan taraf. Teşkilatımızın değerli ağabeylerinden Murat Kırçı’nın her zaman yanındayız.”

