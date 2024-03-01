Sabah saatlerinde ilk olarak Perşembe Pazarı’nı ziyaret eden Çöphüseyinoğlu, pazarcı esnafı ve pazara alışveriş için gelen vatandaşlarla hasbihal etti. Pazarcı esnafı işlerin düşüklüğünden, vatandaşlar ise sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet etti. Pazarcı esnafı, vatandaşların artık sebze ve meyveleri artık tane tane almaya başladığını vurgularken, “Bu durum böyle giderse hem biz hem de vatandaşlar perişan olacak” dediler.



Pazar yerinde Çöphüseyinoğlu’nun özgeçmişinin bulunduğu broşürler ise Belediye Meclisi üyesi adayları tarafından pazarcı esnafı ve vatandaşlara dağıtılırken, CHP Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu’nun pazar yerinde gördüğü yoğun ilgi ve sevgiden oldukça memnun kaldığı gözlendi. Çöphüseyinoğlu ayrıca pazarda karşılaştığı Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz’dan pazarcı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Perşembe Pazarı ziyaretinin ardından Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nu ziyaret etmeyi ihmal etmeyen CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, Muhtar Patıroğlu’dan mahallesi hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Patıroğlu da, Çöphüseyinoğlu ve ekibine 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu daha sonra Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu. Girdiği her iş yerinde sıcak ilgi ile karşılanan Çöphüseyinoğlu, “Bizim işimiz, gücümüz her zaman Çorum olacak” dedi.



Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve bazı parti yöneticileri eşlik etti.