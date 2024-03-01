Çorum merkeze bağlı köyleri tek tek gezmeye başlayan Veli Uysal, sırasıyla Çanakçı, Çaltıcak, Hacıbey, Tozluburun, Kumçelteği, Dereköy, Eskiören, İğdeli ve Kızılkır Köyleri’ni ziyaret etti. CHP Merkez İl Genel Meclis Üyesi Adayı Veli Uysal, gittiği her yerde sıcak ve yoğun ilgiyle karşılandı.



Ağırlaşan ekonomik şartların köyleri de etkilediğini, çiftçinin özellikle mazot, gübre ve zirai ilaç fiyatlarından dert yandığını söyleyen Uysal, yerel seçimlerin mevcut AKP iktidarına uyarı verilmesi için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Merkeze bağlı olsalar da köylerin birçoğunun hizmetten yeterince faydalanamadığını vurgulayan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Veli Uysal, köy sakinlerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne destek istedi. İl Genel Meclis üyesi seçildiğinde köy halkının istek ve taleplerini yetkili mercilere mutlaka ileteceğini ifade eden Uysal, ayrıca köylerde afişleme çalışması yapmayı da ihmal etmedi.

Ziyaretlerden oldukça memnuniyet duyduklarını dile getiren köy sakinleri ise, CHP Adayı Veli Uysal’a yerel seçimlerde başarılar dilerken, ayrıca siyasetçilerin köylerine sık sık gelmelerini istediler.