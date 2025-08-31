Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, Hünkar Hacı Bektaş Veli Parkı’ndan Atatürk Anıtı’na fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdi.

Saat 20.00’de başlayan yürüyüşte CHP’liler, sloganlar ve marşlar eşliğinde Atatürk Anıtı’na ilerledi. Kutlamaya CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, parti örgütü üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygıyla anıldı. Katılımcılar, “30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük simgesidir. Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağız” mesajını verdi.

Muhabir: Haber Merkezi