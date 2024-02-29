Muhalefetin emeklilere yönelik seyyanen zam talebine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kapıyı kapattı. Emekli maaşlarının bütçeye olan etkisini vurgulayan Erdoğan, "Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık kaynak aktarmak demek" dedi.

Biz de Çorum Haber mikrofonlarını yurttaşlara uzattık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyyanen zam açıklamalarını sorduk.

“EMEKLİ TEPKİLİ”

Çorum'da burnundan soluyan emekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Seyyanen zam düşünmüyoruz’ açıklamalarına tepki gösterdi.

Emeklinin zor durumda olduğunu kaydeden bir vatandaş, “Emekli zaten acından ölüyor. Verse ne olur vermese ne olur? Emekliler de bir gün cumhurbaşkanını inşallah gönderir.” diye konuştu.

İroni yapan bir vatandaş, “Emekliyim yurt dışına tatile gideceğim yakında.” derken, bir başka yurttaş “Hepimizi acımızdan öldürecekler. Emeklinin zaten sağ ayağı mezara sallandı, gidiyor artık. Her halde acından gidecek. Allah yardımcımız olsun.” ifadesini kullandı.

“GİDİŞAT KÖTÜ”

Sadece emeklilerin değil Türkiye’nin bitik durumda olduğunu dile getiren bir vatandaş şunları söyledi: “Emekliler önce asgari ücretlinin bir buçuk katı maaş alıyordu şimdi asgari ücretlinin yarı parası oldu. Gidişat kötü. Hükümet bugün dediğini de yarın inkar edebilir, emekliye de seyyanen zam verebilir o kapasite de var.”

Cumhurbaşkanının şartlar uygun olsa emekliye seyyanen zam vereceğine inandığını belirten bir emekli, “Onun canı sağ olsun. Emekli zor geçiniyor ama insanların biraz da kendisine gelmesi lazım. İsraf var, herkes lüksün peşinde insanlar bir gün giydiğini bir gün daha giymiyor. Biz de yokluk yok israf var.” dedi.

“EMEKLİLERİ GÖZDEN ÇIKARMIŞ”

Emekli aylığı bile olmadığını ve zar zor geçindiğini anlatan bir kadın, “Rençberlik yapıyoruz, günlüğe gidiyoruz, ülkenin hali de berbat ne deyim.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seyyanen zam açıklamalarını dinlediğini dile getiren bir vatandaş, “Cumhurbaşkanı emeklileri tamamen gözden çıkarmış.” yorumunu yaptı.

Bazı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Seyyanen zam yapmayı düşünüyoruz’ dediğini iddia ederek, “İftira atmayalım emeklilere seyyanen zam yapacak.” dedi.

“YİYE YİYE BİTİRDİLER”

Emekli olduğunu geçinemediğini kaydeden bir yurttaş, “Zam bekliyoruz. 10 binle nasıl geçinmemizi bekliyorlar. Bayramdan önce 3 bin verecekmiş 3 bine koyunun arka bacaklarını bile alamayız.” diye konuştu.

Erdoğan’ın seyyanen zam açıklamasını değerlendiren bir başka vatandaş da şöyle konuştu: “Yiye yiye bitirdiler. Para olsa emekliye seçim hatırına verecek ama para yok diyor. Başka yerlere buluyor parayı başka yerlerden biraz kıssın emekliye de versin.”

“MAZOT BUGÜN 46 LİRA”

AK Parti’nin ilk 5 yıl memleketi iyi yönettiğini savunan bir yurttaş şunları söyledi: “5 yıldan sonra memleketi satmaya başladılar ne gelecek çoluğa çocuğa bir şey kaldı ne torunlarımıza. Mazot bugün 46 lira oldu. Mazotun tam ihtiyaç zamanı çiftçi ekecek biçecek vatandaşı doyuracak, böylelikle dışarıya muhtaç olmayacağız. Traktör verdi peşine haciz gönderdi. Ev alma imkanını yok etti, okuma şartını kaldırdı, ben 4 tane çocuk okuttum tek maaşla ev kirayken, şimdi kendi maaşımla kendimi besleyemiyorum ama bu halk uyuyor.”

Hem çiftçi hem emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş, gece gündüz ırgatlık yaparak ancak geçinebildiğini dile getirdi.