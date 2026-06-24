Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanan Çorum 1. Ağır Ceza ve Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı ve Yönetim Kurulu üyelerine veda etti.

Baro Başkanı Kalıpcı, “İlimizde görev yaptığı süre boyunca adaletin tesisi için gösterdiği üstün gayret, çözüm odaklı yaklaşımı ve avukat meslektaşlarımıza gösterdiği nazik, adil ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle gönüllerimizde yer edinen Sayın Öztürk’e şükranlarımızı ve başarı dileklerimizi sunuyoruz” dedi.