AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Gökgöz, “Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nun sahne zemininin fena halde esnediğini büyük bir endişe içinde izledim. Eğer müdahale edilmezse sahnenin çökmesi ve olası bir faciaya sebep olması kuvvetle muhtemeldir.” ifadesini kullandı.

Çorum Belediye Meclis Üyesi, Bilgisayar Mühendisi Mustafa Gökgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nun sahne zeminiyle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

İş Güvenliği Uzmanı olduğunu belirten Gökgöz, sahne zemininde ciddi bir esneme olduğunu ve gerekli müdahalenin yapılmaması halinde büyük bir risk oluşabileceğini ifade etti.

Mustafa Gökgöz, yaptığı açıklamada konuyu büyük bir endişe içerisinde gözlemlediğini belirterek, vatandaşların güvenliği açısından yetkililerin acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

“SAHNENİN ÇÖKME İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Mustafa Gökgöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nun sahne zemininin fena halde esnediğini büyük bir endişe içinde izledim. Eğer müdahale edilmezse sahnenin çökmesi ve olası bir faciaya sebep olması kuvvetle muhtemeldir.”

Gökgöz, sahne gibi çok sayıda kişinin kullandığı alanlarda küçük görünen teknik sorunların büyük tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK UYARDI

Bir İş Güvenliği Uzmanı olarak kamuoyunu bilgilendirmek istediğini ifade eden Gökgöz, yetkililere çağrıda bulundu.

Gökgöz, “Bir İş Güvenliği Uzmanı olarak buradan uyarmış olayım. Umarım mesajım gerekli yerlere ulaşır ve acilen bir önlem alınır” dedi.

GÖZLER KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’ndaki iddia edilen durumla ilgili gözler yetkili kurumlara çevrildi. Gökgöz, konunun muhataplarının Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olduğunu belirterek gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN İNCELEME TALEBİ

Tiyatro salonlarının vatandaşların yoğun olarak kullandığı kültür alanları olduğuna dikkat çekilirken, sahne zeminiyle ilgili teknik bir inceleme yapılması ve varsa risklerin giderilmesi bekleniyor.