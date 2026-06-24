Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çorum’daki bazı kurumlarla ilgili bir takım vahim iddialar gazetemize ulaştı.

Engelli çocuklar için gelen yardım parasının bir personel tarafından kişisel olarak kullanıldığı, iki personelin de “yasaklı madde” temin etme ithamıyla karşılaştığı, ama bu olaylarla ilgili soruşturma açılmayıp söz konusu kişilerin görev yerlerinin değiştirilmesi ile yetinildiği öne sürülüyor.

Resmen teyit ettiremediğimiz bu iddialarla ilgili ciddi bir inceleme yapılması talebini kamuoyu ile paylaşıyoruz.