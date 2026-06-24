Çorum’da dünyaya gelen ve henüz 5 günlükken alınan topuk kanı sonucu SMA teşhisi konulan Mustafa Baran Kiraz için Ankara’nın Mamak ilçesinde destek standı açıldı.

18 Temmuz 2024 tarihinde Çorum’da doğan Mustafa Baran’ın ailesi, tanı sürecinin ardından zorlu bir mücadeleye başladı. Ailenin verdiği bilgiye göre Mustafa Baran, ilk ilacını 25 günlükken belinden iğne yoluyla aldı.

Valilik izinli yardım kampanyası kapsamında tedaviye ulaşabilmek için destek bekleyen Mustafa Baran’ın kampanyasında yüzde 66 seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Aile, kampanyanın tamamlanabilmesi için hayırseverlerden destek istedi.

“Oğlumun Sadece 1 Ayı Kaldı”

Mustafa Baran’ın annesi Semra Kiraz, doktorların 2 yaşından sonra kas kaybının başlayabileceğini söylediğini belirterek, zamanla yarıştıklarını ifade etti.

Anne Kiraz, “Oğlumun sadece 1 ayı kaldı 2 yaşına. Sesimize ses, oğluma umut olursanız çok mutlu oluruz. Biz tükendik, çevremizi de tükettik. Destekleriniz çok kıymetli” sözleriyle yardım çağrısında bulundu.

Mamak Belediyesi’nden Destek

Mustafa Baran Kiraz için Mamak Belediyesi tarafından destek standı açıldı. Mamak Belediye Başkanı, Alacalı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin ile Başdanışmanı İsmail Gençkurt’un da kampanyaya destek verdiği belirtildi.

Aile, Mustafa Baran’ın tedavi sürecine umut olabilmek için kampanyanın kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, tüm hayırseverleri destek olmaya davet etti.



Tüm Çorum halkını ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Karakiraz ailesinin Valilik onaylı kampanya hesap bilgileri şunlar:

Kampanya: Baran için bir adım daha

Hastalık: SMA Tip 2

Kampanya durumu: Hedefin yüzde 66’sına ulaşıldı

Kalan miktar: 28.500.000 TL

Kampanya türü: Valilik onaylı bağış kampanyası

Valilik onaylı bağış hesabı

IBAN: TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

Alıcı adı: Mustafa Baran Karakiraz

Faaliyet No: 19.2025.2949

İzin: T.C. Çorum Valiliği izinlidir. Faaliyet 19.2025.2949 numarası ile valilik onaylıdır.

SMS ile destek:

BARAN yaz 4319’a gönder

1 SMS: 50 TL

Instagram: smamustafabarankarakiraz