Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’na “Başkan Adaylığı” için hazırlanan Sun-Ka Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, Sungurlulu iş insanlarıyla bir araya gelerek ilçenin ekonomik geleceği ve sanayi yatırımları üzerine istişarelerde bulundu.

Toplantıda Sungurlu'nun gelişen sanayi yapısı, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlar, istihdam olanakları ve iş dünyasının beklentileri ele alındı. Katılımcılar, ilçenin üretim gücünün artırılması ve yeni yatırımların teşvik edilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Öztekin, Sungurlu'nun sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, iş dünyasının ortak akıl ve iş birliği içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan iş insanları da Sungurlu'nun büyüme sürecine katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesinin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.