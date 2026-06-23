Saat Kulesi önünde araçların anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, birim amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni araçların anahtar tesliminde konuşan Belediye Başkanı Aşgın, göreve geldikleri günden bu yana Çorum'u daha yaşanabilir, daha temiz ve belediyecilik hizmetlerinin daha hızlı sunulduğu bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. “Halka hizmet, Hakk'a hizmettir” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Aşgın, hizmet üretirken sadece işin kalitesine değil, vatandaşların emaneti olan belediye bütçesinin doğru kullanılmasına da büyük önem verdiklerini ifade etti.

Finansal sürdürülebilirlik ve mali disiplini ön planda tuttuklarını vurgulayan Halil İbrahim Aşgın, bu anlayışla şehre önemli yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini kaydetti.

83 MİLYONLUK YATIRIM

Araç filosuna dahil edilen 13 yeni araç ve iş makinesinin toplam yatırım büyüklüğünün 83 milyon 45 bin 634 lira olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Aşgın, yatırımın 75 milyon 118 bin 670 liralık kısmının belediyenin öz kaynaklarıyla karşılandığını, 7 milyon 926 bin 964 liralık bölümünde kredi finansmanı kullanıldığını söyledi.

Başkan Aşgın, ayrıca 2 araç ve iş makinesinin de İLBANK desteğiyle hibe olarak belediyeye kazandırıldığını belirtti.

“TEMİZLİK HİZMETİNİN KAPASİTESİ ARTACAK”

Yatırım kapsamında filoya 4 adet yeni nesil Ford F-Line çöp kamyonu, 1 adet hibe Ford Trucks çöp kamyonu, 1 adet Mercedes Atego süpürge aracı, 1 adet yer altı konteyner toplama aracı ve 39 bin litre kapasiteli akaryakıt dorsesi kazandırıldığını ifade eden Aşgın, bu araçlarla çöp toplama kapasitesinin artırılacağını ve mahallelere daha hızlı hizmet sunulacağını dile getirdi.



Cadde ve sokak temizliğinin daha güçlü ekipmanlarla gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Aşgın, yer altı konteyner sistemlerinin verimliliğinin de yükseleceğini söyledi. 39 bin litre kapasiteli akaryakıt dorsesi sayesinde yakıt ikmal süreçlerinin daha etkin yönetileceğini belirten Aşgın, operasyonel verimliliğin artırılarak hizmetlerin daha ekonomik ve kesintisiz sürdürüleceğini ifade etti.

ALTYAPI VE YOLLARIN YATIRIMINA DESTEK

Fen İşleri Müdürlüğü’nün hizmet kapasitesini artırmak amacıyla da önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Aşgın, filoya dahil edilen Wirtgen W200Fi asfalt freze makinesi sayesinde asfalt çalışmalarının daha hızlı gerçekleştirileceğini söyledi. İLBANK tarafından hibe edilen Komatsu D85EX paletli dozerin ise altyapı, yol açma, dolgu ve çeşitli saha çalışmalarında önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesine kazandırılan su tankeri ve arazöz ile parkların, yeşil alanların ve yeni yaşam alanlarının bakımının daha etkin şekilde yapılacağını ifade eden Aşgın, Gelirler Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanılmak üzere bir motosiklet ile belediye iştiraki BELTUR bünyesinde kullanılacak yeni bir hizmet aracının da filoya eklendiğini kaydetti.

“7 GÜN 24 SAAT SAHADA OLACAK”Yeni araçların tamamının modern ve yüksek verimlilikle çalışan araçlar olduğunu dile getiren Aşgın, “Bu araçlarımız 7 gün 24 saat sahada, şehrimizin hizmetinde olacak. Belediyemiz hem zamandan hem de işletme giderlerinden önemli tasarruf sağlayacak. Araç filomuz gençleştikçe Çorum halkına verdiğimiz hizmetin hızı ve kalitesi de artacaktır” dedi.Yatırımın planlanması ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aşgın, yeni araç ve iş makinelerinin kazasız belasız hizmet vermesini temenni ederek Çorum'a hayırlı olmasını diledi.AK Parti İl Başkanı Alar, araçların belediyenin hizmet kapasitesini artıracağını belirterek, filoya kazandırılan iş makinelerinin Çorum’a ve belediyeye hayırlı olmasını diledi. Yakup Alar, araçların vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunulmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“HİZMETLER ARTACAK”

MHP İl Başkanı Çıplak ve BBP İl Başkanı Yandım’ın selamlama konuşmasının ardından ise Vali Çalgan belediyelerin vatandaşların günlük yaşamına en fazla dokunan kurumlar olduğunu söyledi. İçme suyu, toplu taşıma, park ve bahçeler, altyapı ile evsel ve sanayi atıklarının toplanması gibi hizmetlerin belediyeler tarafından yürütüldüğünü belirten Vali Çalgan, bu hizmetlerin etkin şekilde yerine getirilebilmesi için nitelikli personel ve güçlü bir araç filosuna ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Belediye çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür eden Ali Çalgan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni araç ve iş makinelerinin hizmete alınmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Çorum Belediyesi filosuna kazandırılan 13 iş makinesinin şehrin altyapı ve belediyecilik hizmetlerinin kalitesini daha da artıracağını kaydeden Vali Çalgan, araçların temin edilmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Aşgın, belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teşekkür etti.

Vali Çalgan, yeni iş makinelerinin kazasız belasız şekilde uzun yıllar Çorum’a hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ve dua edilmesinin ardından araçların anahtarları protokol üyeleri tarafından şoförlere teslim edildi.