Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Iğdır Yeşilay Şubesi ortaklığıyla gerçekleştirilen "Ekolojik Edebiyat Okulu-2" projesi başarıyla tamamlandı. Projenin yürütücülüğünü Nagehan Çakmak üstlenirken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitimciler çevre, doğa ve edebiyat ekseninde düzenlenen eğitim programında bir araya geldi.

Programa Çorum Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Nevin Demirel de katılarak hem okulunu hem de Çorum'u başarıyla temsil etti.

DOĞADA ÖĞRENME MODELİ UYGULANDI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlanan projede, küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturulması ve çevre okuryazarlığının geliştirilmesi hedeflendi. Eğitimler, Iğdır'ın zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliği içerisinde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, geleneksel sınıf ortamının dışına çıkarak açık sınıf uygulamaları ve doğada öğrenme yöntemlerini deneyimledi.

SANAT VE EDEBİYAT DOĞAYLA BULUŞTU

Program kapsamında öğretmenler; oyun temelli öğrenme, drama, yaratıcı yazarlık ve çevre temalı ekosinema atölyelerine katıldı. Ayrıca çamur-kil ve ebru atölyelerinde doğadan ilham alan sanatsal çalışmalar gerçekleştirildi.

Projenin akademik danışmanlığını Iğdır Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Yulu, Gazi Üniversitesi'nden Dr. Eda Nur Karakuş Aktan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Dr. Türkan Topçu yürüttü. Uzman akademisyenler, katılımcılara saha çalışmaları ve edebi üretim süreçlerinde rehberlik etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Projeyi başarıyla tamamlayan öğretmen Nevin Demirel, program boyunca edindiği çevre bilinci, açık sınıf uygulamaları ve yenilikçi eğitim yöntemlerini okulunda öğrencileriyle paylaşacağını belirtti.

Demirel, bu deneyimlerin öğrencilerin doğayla daha güçlü bağ kurmalarına katkı sağlayacağını ifade ederek, çevre odaklı yeni projeler üretmek için çalışmalara başlayacağını söyledi.