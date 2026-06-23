Hizmet süresi hesaplamasında 31 Aralık 2026 tarihinin esas alınmasının olumlu bir adım olduğunu belirten Okumuş, düzenlemenin 2023 yılında atanan sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı sorunu çözmediğini ifade etti.

2023 yılında ataması yapılan bazı öğretmenlerin kendi iradeleri dışında, idari nedenlerle ancak Eylül ayında göreve başlatıldığını hatırlatan Okumuş, bu durumun mağduriyete yol açtığını söyledi. Okumuş, “Bu öğretmenlerimizin üç yıllık hizmet süresini tamamlayarak kadroya geçişleri, göreve geç başlatılmaları nedeniyle ancak Eylül ayında mümkün olacaktır. Bu nedenle mevcut kılavuz doğrultusunda 2026 yılı yaz döneminde mazerete bağlı yer değiştirme hakkından yararlanamamaktadırlar. Kendi kusurlarından kaynaklanmayan bu durum nedeniyle öğretmenlerimizin mağdur edilmemesi gerekir” dedi.

Sendika olarak konuyu Bakanlığa ilettiklerini belirten Okumuş, Şubat ayında yapılan resmi başvuruda da gerekli düzenlemenin talep edildiğini ifade etti. Ancak yayımlanan son duyuruda bu öğretmenleri kapsayan herhangi bir esnekliğe yer verilmediğini dile getirdi.

Aile bütünlüğü ve mazeret haklarının korunması gerektiğini vurgulayan Okumuş, “2023 yılı Mart ayında ataması yapıldığı halde işlemlerin uzaması nedeniyle göreve başlaması Eylül ayına kalan çok sayıda öğretmenimiz bulunmaktadır. Bakanlığımızdan beklentimiz, bu öğretmenlerimize 2026 yılı yaz döneminde mazerete bağlı yer değişikliği hakkı tanıyacak ek bir düzenleme yapılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK