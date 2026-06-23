Genel Başkan Ferhat Yılmaz, beraberinde Türkiye İttifakı Partisi Genel Sekreteri Enver Türkoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Bünyamin Akgöz, Nalan Çavdar, İl Başkanı Ahmet Anak ve parti yöneticileri ile birlikte Çorumlularla biraraya geldi.

İl Başkanlığı’nda karşılanarak yapılan çalışmalara ilgili bilgi alan Ferhat Yılmaz ve beraberindeki heyet daha sonra Kerebi Gazi ve Suheybi Rumi’nin Hıdırlık’teki türbelerini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek şehitlerimiz ve gazilerin ailelerine minnet ve şükranlarını sunan Yılmaz burada da aziz şehitlerimizi rahmetle yâd etti. Çorum esnafını da ziyaret eden Türkiye İttifakı Partisi heyeti büyük bir ilgi ve alaka gördü. Burada da esnafın durumunu soran ve Sinan Oğan’ın selamını ileten Yılmaz, esnafa bol kazanç ve bereket diledi.

Çorum gezisi sırasında sık sık vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinleyen ve ülkedeki sorunların çözümü için Türk milliyetçilerinin birlik olması çağrısında bulunan Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz, Saat Kulesi önünde yaptığı açıklamada: “Türk milliyetçileri bölünmüş, ayrılmış bir vaziyette ama tabanımız birdir, diridir. İri olmak için tüm Türk milliyetçisi siyasi partilere buradan sesleniyorum. Tabanımız hazırdır, Türk milleti hazırdır. Türk milliyetçileri kendi aralarındaki problemleri çözdükleri gün, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hatta bölgemizin çözülemeyecek hiçbir problemi kalmayacaktır diyoruz. Bir olalım diyoruz, iri olalım diyoruz ve diri olalım diyoruz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” dedi.

Ferhat Yılmaz Çorum halkına da Türk milliyetçilerinin ortak vicdanda, ortak hedefte ve ortak devlet aklında birleştiği, Milliyetçi Türkiye İttifakı'na katılma ve “güçlü devlet, üretken toplum, adaletli yönetim” için birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Heyet Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhı’cal'ı da ziyaret ettikten sonra Çorum Organize Sanayi'de faaliyet gösteren firmalara ziyaretlerde bulundu.

TSO Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem Sarıaslan, Doğan Keskin ve Mustafa Ertürk’ün de hazır bulunduğu TSO ziyaretinde ilimizin ekonomik yapısı, sanayi ve ticaret alanındaki pozisyonu ile iş dünyasının genel beklentileri ele alındı. Ferhat Yılmaz ayrıca partinin ülkemizi düşük teknolojiye dayalı üretim düzeninden çıkararak “yüksek teknoloji ve akıllı üretim” ligine taşıma hedefiyle ilgili bilgiler aktardı.

Türkiye İttifakı Partisi heyetine teşekkür eden ÇESOB Başkanı Recep Gür de bazı oda başkanlarının yer aldığı ziyarette ilimiz esnafının güncel sorunlarını içeren kapsamlı bir dosyayı da Yılmaz’a sundu.

Ticaret erbabı esnafı dikkatlice dinleyen Yılmaz, kendilerine aktarılan sorunlar üzerinde hassasiyetle duracaklarını ve hükümeti bu sorunları çözmek için harekete geçirecek adımlar atacaklarını belirtti.