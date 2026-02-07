Van Atatürk Stadı’nda oynanan ve FİFA kokartlı, Sakarya bölesi Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan’nın yönettiği maçta Arca Çorum FK teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta Keçiörengücü’nü 1-0 yendikleri maçın ilk 11’den Oğuz’u kulübeye çekerken, sarı kart cezası tamamlanan Fredy’e forma vererek tek değişiklik yaptı.

İlk yarıda özellikle kanatları etkili kullanan Arca Çorum FK, 14.dakikada Serdar Gürler’in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Serdar’ın 30.dakikada attığı gol ise faul gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarının son dakikalarında beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran ev sahibi Vanspor 40.dakikada Finlandiyalı oyuncusu Hostikka ile golü buldu ve devre 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Arca Çorum FK ilk yarıdaki on biri ile çıkarken, Vanspor ise Medeni’nin yerine Sabahattin değişikliği ile başladı.

Maçın bu bölümünde iki takım da skoru lehine çevirmeye çalışırken, ev sahibi Vanspor 69’da Erdem’le ikinci golü bulup yenik durumdan 2-1 öne geçti.

Golden sonra Arca Çorum FK etkili ataklar geliştirdi ancak kaleci Çağlar’ı geçemedi.

Maçın sonuna eklenen 5 dakikalık uzatma süresinin son dakikasında kaleci Sehic’in büyük hatası sonucu Jefferson topu uzak mesafeden boş kaleye gönderince Arca Çorum FK öne geçtiği maçta sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

İtirazları üzerine üst üste iki sarı kart gören Sehic’in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi ile tamamlayan Arca Çorum FK 41 puanda kalırken, 3 maçlık galibiyet serisi de son buldu. Vanspor ise puanını 34’e yükseltip play-off umutlarını tazeledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 1: Arca Çorum FK savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu Traore ceza yayının sağından kaleye vurdu, yandan aut.

DAKKA 14: GOOOLLL! Arca Çorum FK golü buldu. Fredy’nin pasında sağdan ceza sahasına giren Thiam’ın içeri çevirdiği top Ahmet Ildız’a gelmeden son anda Mehmet’in ayak koymasıyla kornere çıktı. Sağdan Fredy’nin kullandığı köşe vuruşunda, Vanspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top tekrar Fredy’e geldi, bu futbolcunun ceza sahasına yaptığı ortada Serdar’ın arkada, altı pasın tam köşesinden kafayla içeri çevirdiği top uzak kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 30: GOL İPTAL: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Fredy’nin uzun gönderdiği topla buluşan Serdar sağdan ceza sahasına girdi, Vansporlu Medeni ile ikili mücadele halindeyken kaleci Çağlar’ın kalesini terk ettiğini görünce altı pasın köşesinden, yerden vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu. VAR’dan gelen tavsiye üzerine pozisyonu izleyen orta hakem Atilla Karaaoğlan, Fredy’nin topla buluşmadan önce Arca Çorum FK’lı Ahmet Ildız’ın Vansporlu Mehmet’e müdahalesinin faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 37: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Yusuf ortaladı, Sinan uygun durumda kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 40: GOL! Skora denge geldi. Soldan Erdem’in ceza sahasına ortaladığı topu Erkan kafayla uzaklaştırmak isterken top ceza yayının solundaki boşlukta bulunan Hostikka’ya geldi, Finlandiyalı oyuncu kontrolüne aldığı topu ceza sahasının ilk metresinde, sağ ayağının içiyle sağ direk dibine vurdu: 1-1.

DAKİKA 51: Sağdan gelişen Vanspor atağında, Oulare ortaladı, yakın mesafeden Mamah kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 69: GOL! Vanspor ikinci golü buldu. Soldan gelişen atakta, Üzeyir’i geçen Hostikka ortaladı, altı pasın hemen gerisinden Erdem sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top kaleci Sehic’in sağından ağlarla buluştu: 1-2.

DAKİKA 73: Arca Çorum FK atağında, savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Aleksic sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan karşı karşıya pozisyonda plaseledi, kaleci Çağlar ayağıyla gole izin vermedi.

DAKİKA 74: Arca Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan Aleksic’in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa savunmadan ileri çıkan Sinan kafayı vurdu, kaleye yönelen topu son anda kaleci Çağlar ve Sabahattin birlikte çıkartarak gole izin vermediler.

DAKİKA 90+5: GOL! Fark ikiye çıktı. Arca Çorum FK’nın kazandığı serbest vuruşu ceza sahasının dışında, taç çizgisine daha yakın yerden kaleci Sehic kullandı. Bosnalı file bekçisinin vuruşu kısa düşerken topu kapan Jefferson orta alandan boş kaleye vurdu, direğe çarpan top ağlarla buluştu: 3-1. Atışı kullanırken engellendiğini iddia eden Sehic önce sarı kart, itirazlarını sürdürünce ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalınca son dakikada kaleye Attamah geçti.