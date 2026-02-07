Şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK bugün Van deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. Kırmızı-siyahlı takım, play-off hesapları yapan renktaşı Vanspor karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor’u 4-1, Sarıyer’i (D) 2-1 ve en son geçen hafta evinde Keçiörengücü’nü 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alıp şampiyonluk umutlarını artıran Arca Çorum FK, zorlu Van deplasmanında da kazanarak hep galibiyet serisini sürdürmek, hem de Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Hüseyin Eroğlu tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Zorlu maç öncesinde kaptan Ferhat Yazgan ve Braian Samudio sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler.

Geçen hafta, deplasmanda Bandırmaspor’a 2-0 yenilerek play-off potasından uzaklaşan Vanspor cephesinde de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz hesapları 3 puan üzerine yaptı. Kırmızı-siyahlı ekibin Çorum FK’dan transferi Oğulcan Çağlayan sarı kart, Kamerunlu golcüsü İvan Cedric ise kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

41 puanla 4.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 31 puanlı 11.sıradaki Vanspor arasında, Van Atatürk Stadı’nda oynanacak maçta Sakarya bölgesi FİFA kokartlı Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Burak Sami Şad ile Adana bölgesinden Ferhat Çalar yapacak. İstanbul bölgesinden Emrullah Baydar da zorlu maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.