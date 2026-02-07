Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat Pazar günü Kırşehir Yetişen Yıldızlarspor ile Merzifonspor arasında oynanacak olan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4.Grup 15.hafta maçını Çorum bölgesi hakemlerinden İsmail Sırma yönetecek. Bağbaşı Çim Futbol Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak maçta Sırma’nın yardımcılıklarını yine Çorum bölgesinden Taha Rahmi Atılgan ve Yunus Emre Günaydın yaparken, maçın dördüncü hakemlik görevini ise yine Çorum bölgesinden Nuriye Çınar Bal yapacak.

Muhabir: RIFAT KARA