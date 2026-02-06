Wushu İl Temsilciliğinin 2026 yılı faaliyet programında yer alan, 12-15 Şubat tarihlerinde Yalova’da düzenlenecek ve aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyan Türkiye şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla Budokaido İl Birinciliği yapılacağı açıklandı.

Wushu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, il birinciliği müsabakaları 7-8 Şubat tarihlerinde Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Salonu’nda yapılacak. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler (kız-erkek) kategorilerinde düzenlenecek müsabakalarda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.