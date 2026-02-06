Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars, Hırvatistan’da dün başlayan Zagreb Ranking Serisi’nde Türkiye’yi temsil eden milli takımda yer alıyor.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mert İlbars, grekoromen stil 60 kiloda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek. Grekoromen stilde Türkiye’yi temsil edecek diğer sporcular ve sıkletleri ise şöyle: Ömer Halis Recep (55), Murat Fırat (67), Cengiz Arslan (72), Yüksel Sarıçiçek (82), Doğan Kaya (87), Abdulkadir Çebi (97) ve Rıza Kayaalp (130).

Kariyerinde 3 olimpiyat madalyası, 5 Dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle aldığı cezanın tamamlanmasından sonra ilk kez bu turnuvada mindere çıkacak.