Türkiye Güreş Federasyonu, Darıca Belediyesi ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen U17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilk madalyalar sahiplerini buldu. Çorum’dan iki güreşçi kürsüye çıktı.

Eray Şamdan Spor Salonu'nda düzenlenen ve yurt genelinden 950 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 51 kiloda mindere çıkan Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Yusuf İltaş, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. İltaş, Gaziantep Şahinbey Belediyesi sporcusu Muhammed Gölha ile çıktığı şampiyonluk müsabakasını kaybetti ve Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

71 kiloda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Osman Kaplan da Yusuf İltaş gibi elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Kaplan, Beşiktaşlı güreşçi Cemal Yiğit Purcu ile çıktığı şampiyonluk müsabakasını kaybedince Türkiye ikinciliğinde kaldı ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.