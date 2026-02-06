Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arca Çorum FK’nın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki bazı rakiplerine ve mensuplarına, geçen hafta oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle cezalar verdi.

PFDK, Amed Sportif Faaliyetler’e, Adana Demirspor’la oynanan maçta İdeolojik Propaganda Yapılması nedeniyle 600.000 lira para cezası keserken, ideolojik propaganda yaptığı gerekçesiyle Amed’in gurbetçi orta saha oyuncusu Çekdar Orhan’ı ise 5 resmi maçtan men cezasına çarptırdı.

Hatayspor maçında kırmızı kart gören İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay’ı “ciddi faulü” nedeniyle 2 resmi maçtan men eden PFDK, Iğdır FK’ya; Manisa FK maçında taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle tribün blok kapatma cezası, stada “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle de 310.000 lira para cezası verdi.

Erzurumspor’la Sarıyer arasında oynanan maçta, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı “talimatlara aykırılık” nedeniyle iki kulübe de 110.000’er lira para cezası kesen PFDK, Bandırmaspor maçında kırımız kart gören ve bu yüzden bugünkü Çorum FK maçında takımdaki yerini alamayacak olan Vansporlu futbolcu İvan Cedric’e “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle 1 maçtan men ve 40.000 lira da para cezası verdi.

Kurul, Boluspor’la Sakaryaspor arasında oynanan maçla ilgili olarak, Boluspor’a “saha olayları” nedeniyle 110.000 lira, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle 200.000 lira, Sakaryaspor’a da taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 110.000 lira para cezası verdi.