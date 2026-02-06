Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen U17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda 3 sporcusu gümüş madalya kazanan Çorum Belediye Spor Kulübü üçüncülük kupasının sahibi oldu.
Takımlar genel klasmanında, Gaziantep temsilcisi Şahinbey Belediye 87 puanla Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü 79 puanla ikinci oldu. Üçüncülük kupasını ise 72 puanla Çorum Belediye Spor Kulübü kazandı.
Şampiyonada, Çorum Belediye Spor Kulübü’nden 51 kiloda Yusuf İltaş, 55 kiloda Yakup Kıcık ve 71 kiloda Osman Kaplan ikinci olmuşlardı.
Muhabir: Haber Merkezi