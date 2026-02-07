Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.hafta maçında bugün Vanspor’a konuk olacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 476.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 475 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 207 galibiyet alırken, 128 maçta sahadan beraberlikle, 140 mücadelede ise yenilgiyle ayrıldı. Hanesine 749 puan yazdıran Arca Çorum FK attığı 681 gole karşılık 503 gol yedi.

DEPLASMANDA 310 PUAN

Arca Çorum FK, 475 maçın 239’unu deplasmanda oynarken, 82 galibiyet, 64 beraberlik, 93 mağlubiyet alıp 310 puan topladı. Rakip fileleri 287 kez havalandıran Çorum temsilcisi, kalesinde ise 281 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım sahasında çıktığı 236 karşılaşmada ise 125 galibiyet, 64 beraberlik alarak 439 puan topladı. 47 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrılan Arca Çorum FK attığı 395 gole karşılık kalesinde 222 gole engel olamadı.