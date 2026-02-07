Arca Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 24.hafta maçında konuk olacağı Vanspor’la tarihinde 8.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Vanspor’la 2015-2016 Sezonundan bu yana 4’ü 3.Lig’de, 2’si 2.Lig’de, 1’i 1.Lig’de olmak üzere 7 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Arca Çorum FK kazanırken, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 7 golüne Vanspor 5 golle cevap verdi.

Van’da oynanan 3 maçın 1’ini Arca Çorum FK kazanırken, 2 karşılaşma da berabere tamamlandı.