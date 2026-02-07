Arca Çorum FK’da bugünkü zorlu Vanspor maçı öncesinde Ferhat Yazgan ve Braian Samudio sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecek olup, Pedrinho ise 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Portekizli orta saha oyuncusu, Vanspor maçında sarı kart görmesi halinde haftaya İstanbulspor’a karşı forma giyemeyecek.

Vanspor’da ise eski Çorum FK’lı kanat-forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan sarı kart, Kamerunlu golcü İvan Cedric ise kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. 25 yaşındaki sağ bek Sebahattin Desteci ise Çorum FK maçı öncesinde 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.