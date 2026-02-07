Arca Çorum FK’nın altyapı takımları hafta sonu 4 kategoride Kayseri ve Bolu temsilcileri ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde heyecan devam ediyor. 8.Grup’ta mücadele eden Arca Çorum FK’nın U16 ve U17 takımları bugün (7 Şubat Cumartesi) 15.hafta maçında sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Devane Sahası’nda saat 11.00’de oynanacak maçta U16’lar, aynı sahada saat 13.00’de başlayacak maçta ise U17’ler karşı karşıya gelecek.

11.Grup’ta mücadele eden Arca Çorum FK U14 ve U15 takımı ise yarın (8 Şubat Pazar) Bolu’da Boluspor’un konuğu olacak. Bolu Karaçayır 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de oynanacak maçta U14’ler, aynı sahada saat 13.00’de ise U15’ler kozlarını paylaşacak.