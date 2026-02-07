Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 25.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor Bursa’da Osmangazi Belediyespor’un konuğu olacak. Lig’de 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Çorum temsilcisi bugünkü maçta Osmangazi Belediyespor’u da yenerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. 33 puanla yedinci sırada yer alan Osmangazi Belediyespor ile 47 puanla ikinci durumda bulunan Sungurlu Belediyespor arasında Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise, Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor ile Yücelen Anamurspor, Niksar Belediyespor ile Fenerbahçe, Arkasspor ile Karapınar Anadolu Leoparları ve Onikişubat Belediyespor ile 1954 Adanaspor karşı karşıya gelecek.