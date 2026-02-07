Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu. 1-0'ı bulduk ve ikinci golü de attık ama normalde VAR sisteminin net faul olmayan pozisyonlarda karışmaması gerekiyor, maalesef karıştı. Maç 2-0 olacakken bir anda 2-1'e döndü. Bütün fauller aleyhimize çalındı. Hakemi konuşmak istemiyorum ama maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. 2-1'den sonra bulabileceğimiz gol pozisyonu vardı değerlendiremedik, kaybettik, üzgünüz. Maçın bizden alınıp bu tarafa verildiğini düşünüyorum. Bizi hedef gösterdiler, haftalardır işte kollanıyorlar, birileri düğmeye basmış, üzücü bir durum. Buradan daha güçlü ayağa kalkmak zorundayız. Bundan sonrası için de Vanspor'a başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Anadolu Ajansı